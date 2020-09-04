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В Москве похоронили Бориса Клюева 

Газета.Ru и ещё 7 2 часа назад
В Москве похоронили Бориса Клюева
Фото: РИА Новости
Народного артиста России Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-атташе Малого театра.
Гражданская панихида по артисту проходила в Малом театре 4 сентября. В течение полутора часов очередь из желающих проститься с артистом стояла у здания театра. "Сегодня состоялось прощание с Борисом Владимировичем в его родном театре, затем было отпевание, и потом он нашел свое последнее пристанище на Троекуровском кладбище", — уточнили в учреждении культуры.
Борис Клюев умер 1 сентября в возрасте 76 лет после долгой болезни.
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Общество , Другое , Борис Клюев , РИА Новости , Москва
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