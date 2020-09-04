Врачи посоветовали напитки, которые помогут в борьбе с астмой

Астма – это хроническое заболевание, поражающее слизистую оболочку дыхательных путей, поэтому они воспаляются и сужаются. Это приводит к одышке, хрипам в бронхах, кашлю и тесноте в груди. При астме приступы чаще всего возникают после контакта с аллергеном: например, пыльцой растений, шерстью животных, домашней пылью, бытовой химией с резким запахом.

Помимо традиционных методов лечения, врачи советуют облегчить симптомы заболевания с помощью травяных чаев. Так, в борьбе с астмой хорошо себя зарекомендовал имбирный чай, пишет Healthline. Его основное вещество гигерол уменьшают воспаление дыхательных путей, избавляет от хрипов и давящего чувства в груди.

Коми

Специалисты отметили пользу зеленого и черного чаев для астматиков. Первый богат антиоксидантами, а также оба эти напитка содержат кофеин, который расслабляет дыхательные пути. То же самое делает и чай из коровяка.