Жириновский рассказал о самочувствии после прививки

"Чувствую себя отлично. Говорили, что может быть недомогание, головная боль, может быть даже температура. Абсолютно ничего. Я через полчаса забыл вообще, что я ее [прививку] делал", — сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" в субботу.