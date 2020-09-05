Названы вредные традиции россиян

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о вредных для здоровья традициях россиян.

В частности, по словам эксперта, речь идет о привычке доедать всю еду за столом, включая добавку. Телеведущий отметил, что со времени появления этого обычая качество еды заметно ухудшилось, поэтому сейчас нужно наоборот ограничивать себя в количестве съеденного.

Традиционное русское чаепитие с сахаром также вредно для здоровья, подчеркнул Мясников. В рационе современного человека и так переизбыток сладкого: в частности, по словам медика, в стакане магазинного сока содержится до восьми кусков сахара.

Также телеведущий раскритиковал любовь к быстрой езде и веру в "авось", присущие россиянам.

При этом Мясников отметил, что, несмотря на свой вред, все эти традиции все равно останутся в жизни людей, так как они являются "отражением характера" народа.