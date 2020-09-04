Вакцину от COVID-19 доставили в больницы 

Вакцина от COVID-19 центра Гамалеи для пострегистрационных исследований развезена в медучреждения, в ближайшее время первые добровольцы ее получат, заявил замдиректора института Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

"Она (третья стадия испытаний) только началась, открыты центры, развезена вакцина, и в ближайшее время первым добровольцам она будет введена, пока только старт исследования", — сказал Логунов в эфире канала "Россия 24".

Он уточнил, что наблюдение за получившими вакцину будет вестись минимум полгода, если будет необходимость, срок увеличат до года.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций . Минздрав 25 августа выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса, завершатся испытания 31 декабря 2022 года.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф