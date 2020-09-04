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Уровень Амура у Хабаровска на 31 см превысил критическую отметку 

РИА Новости 1 час назад
Уровень Амура превысил критическую отметку
Фото: РИА Новости
Уровень реки Амур у Хабаровска перешел отметку "неблагоприятное явление" на 31 сантиметр, в краю подтоплены уже более 940 дачных участков и шесть участков дорог, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На четвертое сентября 2020 года у города Хабаровска уровень реки Амур поднялся на 8 сантиметров и составил 481 сантиметр. К окончанию недели прогнозируется достижение отметки в 500 сантиметров… Всего (на территории Хабаровского края — Прим. ред.) подтоплены 940 придомовых территорий и дачных участков, а также шесть участков внутрипоселковых дорог", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в Хабаровском крае из-за дождевого паводка, обильных осадков и подпора грунтовых вод происходят подтопления в шести населенных пунктах пяти муниципальных образований.
Администрация Хабаровска ввела режим повышенной готовности. Контролировать обстановку помогают московские спасатели, прибывшие неделю назад на помощь коллегам, они привезли специальную технику, в том числе беспилотники, позволяющие следить за разливом рек в радиусе до 40 километров.
В первой декаде сентября ожидается подъем уровня воды до отметки 500-580 сантиметров. Неблагоприятным явлением для города считается отметка 450 сантиметров, опасным — 600.
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Общество , МЧС , РИА Новости , Хабаровск
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