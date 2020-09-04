В Москве кремировали Ирину Печерникову 

В Москве прошла церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Ириной Печерниковой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Гильдию актеров Союза кинематографистов РФ.
На церемонию пришли родные артистки, ее коллеги, друзья и однокурсники.
"После гражданской панихиды Ирину кремировали, когда будет готова урна с прахом, ее захоронят на Ваганьковском кладбище в ячейке, где уже находится урна с прахом Александра Соловьева — ее последнего мужа. Она его бесконечно любила", — поделились в Гильдии.
Ирина Печерникова скончалась 1 сентября. Актриса играла в фильмах "Доживем до понедельника", "Щит и меч", "Два капитана", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" и др.