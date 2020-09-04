В Москве кремировали Ирину Печерникову 

"После гражданской панихиды Ирину кремировали, когда будет готова урна с прахом, ее захоронят на Ваганьковском кладбище в ячейке, где уже находится урна с прахом Александра Соловьева — ее последнего мужа. Она его бесконечно любила", — поделились в Гильдии.