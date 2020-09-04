В Москве началось прощание с Клюевым

На церемонию пришли десятки людей, сообщает РИА Новости. Среди них — коллеги и поклонники творчества Клюева, очередь из которых выстроилась с утра.

Борис Клюев скончался в возрасте 76 лет. Врачи диагностировали рак лёгких у Клюева в 2018 году. Однако актёр, несмотря на тяжёлое заболевание, снимался в сериале «Воронины», писал NEWS.ru.