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В Москве началось прощание с Клюевым

News.ruиещё 20
1 час назад
В московском Малом театре началось прощание с российским актёром Борисом Клюевым. 1 сентября стало известно о его смерти.
В Москве началось прощание с Клюевым
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
На церемонию пришли десятки людей, сообщает РИА Новости. Среди них — коллеги и поклонники творчества Клюева, очередь из которых выстроилась с утра.
В центре сцены стоит гроб, окружённый многочисленными цветочными венками. Играет тихая музыка.
Позже актёра похоронят на Троекуровском кладбище.
Борис Клюев скончался в возрасте 76 лет. Врачи диагностировали рак лёгких у Клюева в 2018 году. Однако актёр, несмотря на тяжёлое заболевание, снимался в сериале «Воронины», писал NEWS.ru.
Общество,Борис Клюев,РИА Новости,Москва,
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