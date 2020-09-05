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На церемонии прощания с Борисом Клюевым люди теряли сознание 

Аргументы Недели и ещё 34 39 минут назад
На похоронах Клюева люди теряли сознание
Фото: ТАСС
В Малом театре сегодня прощались с народным артистом России Борисом Клюевым. Он ушел из жизни 1 сентября. На тот момент ему было 76 лет. Эмоции переполняли через край. Некоторые не выдержали.
Жена Бориса Клюева Виктория расплакалась. А двое человек и вовсе потеряли сознание. У 75-летнего поэта-песенника Михаила Шаброва резко скакнуло давление, он потерял сознание, понадобилась медицинская помощь. 81-летняя актриса Людмила Полякова упала в обморок.
Всего на прощании с Клюевым было несколько сотен человек. Поток людей шел на протяжении полутора часов.
Клюев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
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Общество , Людмила Полякова , Борис Клюев
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