На похоронах Клюева люди теряли сознание

В Малом театре сегодня прощались с народным артистом России Борисом Клюевым . Он ушел из жизни 1 сентября. На тот момент ему было 76 лет. Эмоции переполняли через край. Некоторые не выдержали.

Жена Бориса Клюева Виктория расплакалась. А двое человек и вовсе потеряли сознание. У 75-летнего поэта-песенника Михаила Шаброва резко скакнуло давление, он потерял сознание, понадобилась медицинская помощь. 81-летняя актриса Людмила Полякова упала в обморок.

Всего на прощании с Клюевым было несколько сотен человек. Поток людей шел на протяжении полутора часов.

Клюев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.