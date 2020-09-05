Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»

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Соловьев «очень вежливо» высказался о «записи переговоров Германии и Польши» по Навальному 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 17 35 минут назад
Телеведущий, журналист Владимир Соловьев высказался об опубликованной накануне записи «переговоров Германии и Польши» по ситуации с блогером Алексеем Навальным.
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Соловьев написал в Telegram: «Скажу очень вежливо, опубликованный вчера Минском перехват телефонного разговора не впечатлил, совсем».
Напомним, накануне Белоруссия обнародовала «запись разговора Берлина и Варшавы по ситуации с „отравлением“ Навального.
На записи представитель Германии, как утверждает белорусское ТВ, заявляет, что в случае с блогером подтверждение его отравления не так важно, так как „на войне всякие методы хороши“.
В свою очередь „представитель Польши“ в беседе соглашается, что необходимо „отбить охоту“ президенту России Владимиру Путину „совать нос в дела Белоруссии“. Также он признался, что президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался „крепким орешком“.
Ранее Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву.
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Общество , Видео , Алексей Навальный , Владимир Соловьев , Михаил Мишустин , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Деловая газета "Взгляд" , Германия , Польша
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