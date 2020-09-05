Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»

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Соловьев написал в Telegram: «Скажу очень вежливо, опубликованный вчера Минском перехват телефонного разговора не впечатлил, совсем».

Напомним, накануне Белоруссия обнародовала «запись разговора Берлина и Варшавы по ситуации с „отравлением“ Навального.

На записи представитель Германии, как утверждает белорусское ТВ, заявляет, что в случае с блогером подтверждение его отравления не так важно, так как „на войне всякие методы хороши“.

В свою очередь „представитель Польши“ в беседе соглашается, что необходимо „отбить охоту“ президенту России Владимиру Путину „совать нос в дела Белоруссии“. Также он признался, что президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался „крепким орешком“.

Ранее Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву.