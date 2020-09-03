В России появится огромная «Азиатская деревня» 

На Камчатке в России появится туристический кластер, который получил название «Азиатская деревня». Об этом сообщает «РусКабель».

Огромный комплекс построят на территории туристско-рекреационного кластера «Зеленовские озерки», его площадь составит около 650 гектар. Там планируют разместить курортно-санаторные учреждения и гостиницу, в которой смогут проживать 300 отдыхающих. Эту информацию подтвердили и на официальном сайте Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) при Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов отметил: «Камчатка обладает колоссальным туристическим потенциалом. Этот проект окажет существенное влияние на развитие туризма и сферы гостеприимства в регионе».

Возведением комплекса будет заниматься дочерняя структура гонконгского холдинга Sun Group «Арктик Оушен Холдинг Групп». Из государственного бюджета выделят средства для обеспечения местности инфраструктурой. Строительство планируют осуществить в четыре этапа. Первый из них начнется в сентябре 2020 года.

В феврале 2020 года Камчатский край стал лидером по стоимости загородного жилья. Он опередил южные регионы страны и Московскую область. Тогда аналитики установили, что на Камчатке квадратный метр недвижимости вне города стоит больше 44 тысяч рублей. В то время как средний показатель по стране на тот момент составлял 23,2 тысячи рублей.