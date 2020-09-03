Предложено решение дефицита воды в Крыму 

Рациональное использование воды — главная задача в условиях ее дефицита в Крыму . Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил географ Геннадий Самохин

Позавчера, как сообщал «Рамблер», в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) рассказали, что основные реки, питающие водохранилища в Крыму, пересохли из-за длительного недобора осадков в верховьях большинства основных рек, на которых расположены водохранилища питьевого стока.

Вчера в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов были введены графики подачи воды, а председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что Аянское, Симферопольское и Партизанское водохранилища, питающие Симферополь, наполнены на 44%, 18% и 18,5% соответственно.

Сегодня Самохин, старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета Крымского федерального университета (КФУ) имени Вернадского, назвал главной задачей в настоящее время в данной ситуации рационально использовать имеющуюся воду, в первую очередь развивая и поддерживая маловодные производства. Второй задачей он назвал направление к потребителям неиспользуемой воды из природных водоемов, третьей — очищение и использование сточных вод.