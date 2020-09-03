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Предложено решение дефицита воды в Крыму 

Артём Кульша 39 минут назад
Предложено решение дефицита воды в Крыму
Фото: РИА Новости
Рациональное использование воды — главная задача в условиях ее дефицита в Крыму. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил географ Геннадий Самохин.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) рассказали, что основные реки, питающие водохранилища в Крыму, пересохли из-за длительного недобора осадков в верховьях большинства основных рек, на которых расположены водохранилища питьевого стока.
Вчера в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов были введены графики подачи воды, а председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что Аянское, Симферопольское и Партизанское водохранилища, питающие Симферополь, наполнены на 44%, 18% и 18,5% соответственно.
Сегодня Самохин, старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета Крымского федерального университета (КФУ) имени Вернадского, назвал главной задачей в настоящее время в данной ситуации рационально использовать имеющуюся воду, в первую очередь развивая и поддерживая маловодные производства. Второй задачей он назвал направление к потребителям неиспользуемой воды из природных водоемов, третьей — очищение и использование сточных вод.
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Общество , Игорь Вайль , Геннадий Самохин , Республика Крым
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