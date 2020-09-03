Находка ввела режим ЧС: все плохо 

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На территории Находкинского городского округа введен режим ЧС, сообщает ИА DEITA.RU по материалам администрации города.

Коммунальные и аварийные службы Находки экстренно ликвидируют последствия супертайфуна «Майсак». Порывы ветра достигали 27 м/сек. По всему городу обрывы линий электропередач, падения деревьев, повреждения крыш многоквартирных домов.

Особенно от ураганного ветра пострадал дом на ул. Спортивной, 12. Сильным порывом здесь сорвало треть крыши. Оторвавшиеся части кровли разлетелись на десятки метров, повредили нижестоящие дома и провода линии электропередач.

На месте ЧП уже побывал врио главы Находки Тимур Магинский. Он ознакомился с деталями происшествия и пообщался с местными жителями.

«Оставшиеся части конструкции сейчас закрепляют, чтобы их не снесло ветром. Оголившиеся участки кровли на ночь закроют тентом, обеспечив тем самым защиту от дождя. Работами занимается бригада строителей», — сообщил на заседании КЧС врио главы.

К полному восстановлению крыши рабочие приступят после того, как ветер утихнет.

Параллельно бригады «Территориальной энергосетевой компании» устраняют обрывы линий электропередач по всему городу.