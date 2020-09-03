Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РГО организует вторую экспедицию к теплоходу «Армении» — советскому «Титанику» 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
РГО организует вторую экспедицию к теплоходу «Армении»
Фото: Wikimedia
Затонувшее судно искали долгие годы и в апреле обнаружили на дне Черного моря.
Русское географическое общество в этом году планирует организовать еще одну экспедицию к побережью Крыма, где в ходе Великой Отечественной войны затонул санитарный теплоход «Армения», который еще называют советским «Титаником». Об этом сообщил министр обороны РФ, президент РГО Сергей Шойгу.
Судно, затопленное немецкими военными в 1941 году, удалось обнаружить в апреле этого года на дне Черного моря. Операцию проводило Минобороны России совместно со специалистами Центра подводных исследований РГО. Поиски велись 20 лет, было исследовано более 300 кв. км.

«Это одна из самых крупных морских катастроф за всю историю человечества, там погибло гораздо больше людей, чем на "Титанике"», — сказал Шойгу интервью РИА Новости и «Комсомольской правде».

По его словам, судно лежит на глубине 1,5 километров. В ходе следующей экспедиции специалисты хотят тщательнее изучить место затопления, также запланированы съемки документального фильма на эту тему, добавил президент РГО.
7 ноября 1941 года, когда в Москве проходил знаменитый военный парад на Красной площади, далеко на юге, у берегов Крыма произошла одна из крупнейших морских катастроф в истории. Немецкой авиацией был потоплен огромный теплоход «Армения». Вместе с собой судно унесло на дно Черного моря тысячи жизней.
ТК «Звезда»: последние новости
«Обаятельный и с большим чувством юмора»: Александр Половцев о Борисе Клюеве «Обаятельный и с большим чувством юмора»: Александр Половцев о Борисе Клюеве Умерла исполнительница главной роли в фильме «Доживем до понедельника» Ирина Печерникова Умерла исполнительница главной роли в фильме «Доживем до понедельника» Ирина Печерникова Умер народный артист СССР Владимир Андреев Умер народный артист СССР Владимир Андреев
Комментарии
Общество , Министерство обороны , Русское географическое общество , РИА Новости , Комсомольская правда , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят массовую зачистку российских солдат
США готовят массовую зачистку российских солдат
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
Звезда «Ворониных» отреагировала на смерть Клюева
Звезда «Ворониных» отреагировала на смерть Клюева
Видео
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
00:45
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
00:28
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
00:36
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Падение двух кранов на стройке попало на видео
00:46
Падение двух кранов на стройке попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео лесных пожаров под Ростовом
00:27
Опубликовано видео лесных пожаров под Ростовом
Происшествия
Появилось видео деталей убийства воспитательницы
02:12
Появилось видео деталей убийства воспитательницы
Происшествия
Появилось видео стрельбы в отделе полиции в Казани
01:35
Появилось видео стрельбы в отделе полиции в Казани
Происшествия
Джигурда объяснил признание Ефремовым вины
01:47
Джигурда объяснил признание Ефремовым вины
Шоу-бизнес
Раскрыт возможный срок для Ефремова
00:21
Раскрыт возможный срок для Ефремова
Происшествия Общество
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
00:36
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение