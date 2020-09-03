В России выявили 4,9 тысячи случаев коронавируса за сутки 

За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 4 995, до 1 009 995 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 4 952 человека, за день до этого — 4 729, еще днем ранее — 4 993.

В 24 процентах новых случаев у людей нет симптомов болезни.

За последние сутки еще 5 766 россиян выписались после выздоровления, 114 пациентов с коронавирусом умерли. За все время от коронавируса в России излечились 826 935 пациентов, 17 528 человек скончались.

Менее 100 новых случаев: Волгоградская область (98), Самарская область (98), Ульяновская область (94), Краснодарский край (90), Оренбургская область (88), Кемеровская область (86), Пензенская область (85), Калмыкия (79), Приморский край (77), Иркутская область (75), Дагестан (74), Мурманская область (73), Хабаровский край (73), Ханты-Мансийский АО (72), Кировская область (65), Алтайский край (64).

Менее 60: Пермский край (59), Карачаево-Черкесия (56), Челябинская область (51), Новосибирская область (50), Тюменская область (49), Бурятия (49), Орловская область (48), Архангельская область (48), Сахалинская область (48), Якутия (47), Удмуртия (45), Ямало-Ненецкий АО (44), Томская область (44), Омская область (43), Белгородская область (42).

Менее 40: Ивановская область (38), Астраханская область (38), Ярославская область (37), Вологодская область (36), Липецкая область (34), Ленинградская область (34), Забайкальский край (34), Башкирия (32), Мордовия (32), Владимирская область (31), Крым (31), Амурская область (30).

Менее 30: Рязанская область (29), Кабардино-Балкария (29), Чувашия (29), Курская область (28), Тульская область (28), Татарстан (28), Республика Алтай (28), Республика Тыва (28), Брянская область (27), Карелия (27), Калужская область (26), Тамбовская область (26), Магаданская область (26), Костромская область (24), Коми (24), Камчатский край (24), Псковская область (23), Ингушетия (23), Северная Осетия (23), Курганская область (23), Хакасия (23), Тверская область (22), Новгородская область (21), Калининградская область (20), Адыгея (20), Смоленская область (16), Марий Эл (16), Еврейская АО (7), Чечня (6), Севастополь (6).

Как сообщал «Рамблер», к 3 сентября в России провели более 37,4 миллиона тестов на коронавирус, 307 тысяч из них — за последние сутки.