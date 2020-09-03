К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне выплаты в размере 75 тысяч рублей получат те люди, кто на территории Украины Белоруссии и стран Прибалтики искоренял подпольные бандитские ячейки националистов. Соответствующий указ подписал сегодня президент России Владимир Путин

В документе говорится, что на выплату могут претендовать граждане РФ, которые постоянно проживают на территории России, Латвийской, Литовской и Эстонской республик, являются инвалидами и участниками Великой Отечественной войны "из числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел органов госбезопасности ". Выплата предназначается за "участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года".

Выплаты должны произвести в течение оставшихся месяцев 2020 года. Исключение составляют те ветераны войны, которые уже получили аналогичные выплаты в соответствии с более ранним указом.