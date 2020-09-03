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Еще ряд россиян получит выплаты в честь 75-летия Победы 

РИА Новости Крым 1 час назад
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне выплаты в размере 75 тысяч рублей получат те люди, кто на территории Украины, Белоруссии и стран Прибалтики искоренял подпольные бандитские ячейки националистов. Соответствующий указ подписал сегодня президент России Владимир Путин.
В документе говорится, что на выплату могут претендовать граждане РФ, которые постоянно проживают на территории России, Латвийской, Литовской и Эстонской республик, являются инвалидами и участниками Великой Отечественной войны "из числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов госбезопасности". Выплата предназначается за "участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года".
Выплаты должны произвести в течение оставшихся месяцев 2020 года. Исключение составляют те ветераны войны, которые уже получили аналогичные выплаты в соответствии с более ранним указом.
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Общество , Видео , В мире , Прибалтика , Владимир Путин , ФСБ , МВД
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