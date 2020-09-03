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МВД выступило против продажи алкоголя в Интернете 

News.ru и ещё 2 20 минут назад
МВД выступило против продажи алкоголя онлайн
Фото: congerdesign /pixabay.com
В МВД подготовили негативный отзыв по поводу разрешения на продажи спиртосодержащей продукции в Интернете.
Ведомство выступило против поправок, подготовленных Минфином в законопроект «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», сообщает «Известия».
Как пояснили в МВД, ограничения на продажу алкогольной продукции показали эффективность, за последние годы зафиксирован спад преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Например, в 2017-м их число упало на 14,1% (к 2016 году), в 2018 году — на 7%, в 2019 году — на 8%, за шесть месяцев 2020 года — на 2,4%, — приводят данные «Известия».
В ведомстве опасаются, что снятие ограничений на интернет-торговлю алкоголем сделает спиртосодержащую продукцию более доступной и увеличит риски роста преступлений. В том числе, не исключены случаи продажи алкоголя детям и подросткам.
Как писал NEWS.ru ранее, глава Минпромторг РФ Денис Мантуров сообщил, что ведомство рассчитывает на то, что закон об онлайн-торговле алкоголем будет принят в 2020 году. Планировалось, что закон примут в 2019 году, затем законопроект доработали в Минфине и уже с поправками ведомства «совсем недавно внесли в правительство». Осенью 2019 года против законопроекта выступили Минздрав и Роспотребнадзор.
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Общество , Законопроекты , Денис Мантуров , Минпромторг , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , МВД , Минфин , газета "Известия"
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