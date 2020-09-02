Казаки ополчились на «неделю гордости ЛГБТ» 

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Решение было принято на казачьем сходе, казаков поддержали представители национальных диаспор и религиозных конфессий.

По словам заместителя атамана станицы «Горный Щит» Олега Богуневича, казаки ставят целью предотвратить распространение ЛГБТ-движения в России. Богуневич пообещал, что казаки будут действовать строго в рамках закона, но не оставят фестиваль ЛГБТ без ответа.

ЛГДТ-фестиваль в Екатеринбурге должен пройти 7-13 сентября.