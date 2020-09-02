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Аксенов заявил, что в Крыму к 2023 году не будет очередей в детсады 

ТАСС 1 час назад
Глава Крыма дал обещание по детским садам
Фото: ТАСС
Власти Республики Крым рассчитывают к 1 января 2023 года ликвидировать очереди в детские сады благодаря строительству новых детских дошкольных учреждений, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов в программе "Открытый разговор" в прямом эфире телеканала "Миллет".

"Мы планируем до конца 2022 года реконструировать, провести капитальный ремонт и построить более 145 детских садов общей емкостью более 24 тыс. мест и плюс 2,8 тыс. мест еще частных учреждений и за счет моментов, связанных с дополнительным образованием мест в детских садах. К 1 января 2023 года очереди в детские сады по Республике Крым не будет", — сказал он.

По его словам, самая большая очередь на сегодня в Симферополе среди детей от нуля до семи лет, она составляет около 28 тыс. человек.
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Общество , Сергей Аксенов , Республика Крым
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