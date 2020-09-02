Глава Крыма дал обещание по детским садам

"Мы планируем до конца 2022 года реконструировать, провести капитальный ремонт и построить более 145 детских садов общей емкостью более 24 тыс. мест и плюс 2,8 тыс. мест еще частных учреждений и за счет моментов, связанных с дополнительным образованием мест в детских садах. К 1 января 2023 года очереди в детские сады по Республике Крым не будет", — сказал он.