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Новости кризиса 3 сентября: России грозят санкции из-за Навального, гражданам готовят новые выплаты, с продаж на Avito начнут брать налог 

Ura.Ru и ещё 41 1 час назад
Новости кризиса 3 сентября: что ждет россиян
Фото: РИА Новости
Заявление о сокращении запасов нефти в США, сделанное Минэнерго страны во время вчерашней американской сессии, привело к падению нефтяных фьючерсов. На момент закрытия торгов, североморская Brent потеряла в цене 2,96% — до 44,23 долларов за баррель. Техасская WTI опустилась на 3,32% и торгуется по цене 41,34 долларов за баррель.
Вчерашнее заявление правительства Германии о нахождении в организме блогера Алексея Навального следов яда из группы «Новичок» повлияло на курс российской валюты. Так рубль по отношению к доллару за прошедшие сутки упал на 1,6% — до 74,85 рубля. Евро же напротив — подешевел на 41 копейку до 87,74 рублей.
Ситуация в России
Молодые специалисты могут рассчитывать на новую ежемесячную выплату от государства. Выпускники вузов и средних профессиональных заведений в возрасте до 30 лет, профессия которых входит в список социально или экономически значимых со 2 сентября начнут получать доплату к заработным платам 12 тысяч рублей в течение первого года трудоустройства.
Мишустин поручил выделить из федерального бюджета 5 миллиардов рублей на развитие дорог. Средства пойдут не только на ремонтные работы, но и на строительство новых участков.
Минтруд РФ не поддержал инициативу «Единой России» о повышении в зарплатах доли оклада до 70%. По словам представителей ведомства, данное предложение требует дополнительной отраслевой проработки.
До 1 ноября правительство РФ направит в Госдуму «бюджетный пакет». В него входят проект федерального бюджета, а также прогноз экономического развития страны и основные направления политики.
С продаж, совершенных с помощью онлайн-рынков (avito и другие), будут брать налог. По информации Минфина, реализация подержанных вещей подлежит налогообложению по ставке в 13%.
Ситуация в мире
Германия обсудит со странами Евросоюза и Североатлантического альянса возможные санкции по отношению к России, после заявления немецких медиков о нахождении в организме блогера Алексея Навального яда группы «Новичок». Ранее канцлер Германии Ангела Меркель обсудила возможные меры против России с правительством страны.
Введение санкций со стороны Евросоюза обсуждается также для Белоруссии. Возможное решение стран ЕС, Канады и США обусловлено недавними президентскими выборами в республике и начавшимися за ними акциями протеста.
Евросоюз и Великобритания могут остаться без торгового соглашения. Несмотря на то, что Брюссель планирует достичь сделки до конца октября, эксперты не исключают ситуации, что сделка так и не будет заключена и странам придется торговать друг с другом по общим правилам.
Прогнозы и мнения экспертов
Ситуация с блогером Навальным на несколько месяцев станет для российского рубля дополнительным фактором неопределенности. Однако, по мнению экспертов, не стоит ожидать массового оттока инвесторов с российского рынка.
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Комментарии 4
Общество , Наука , Происшествия , Алексей Навальный , Ангела Меркель , ЕС , Минтруд , Единая Россия , Госдума , Правительство РФ , Минэнерго , НАТО , Германия , США
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