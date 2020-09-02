Разработчик «Новичка» усомнился в выводах об отравлении Навального

Симптомы отравления блогера Алексея Навального совершенно не похожи на применение отравляющего вещества «Новичок». Об этом рассказал доктор химических наук, непосредственно участвовавший в разработке «Новичка» Леонид Ринк в среду, 2 сентября.

Ранее в среду представитель немецкого правительства заявил о результатах обследования Навального. По его словам, блогер был отравлен ядом группы «Новичок».

— Симптомы абсолютно не похожи, — цитирует разработчика Леонида Ринка РИА Новости.

Он отметил, что при отравлении «Новичком» были бы совсем другие симптомы, в частности судороги.

Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы его оперативно доставили в местную больницу для оказания помощи. Позднее Навального перевезли на лечение в Германию.