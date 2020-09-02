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Разработчик «Новичка» оценил симптомы отравления Навального 

Вечерняя Москва 1 час назад
Разработчик «Новичка» усомнился в выводах об отравлении Навального
Фото: РИА Новости
Симптомы отравления блогера Алексея Навального совершенно не похожи на применение отравляющего вещества «Новичок». Об этом рассказал доктор химических наук, непосредственно участвовавший в разработке «Новичка» Леонид Ринк в среду, 2 сентября.
Ранее в среду представитель немецкого правительства заявил о результатах обследования Навального. По его словам, блогер был отравлен ядом группы «Новичок».

— Симптомы абсолютно не похожи, — цитирует разработчика Леонида Ринка РИА Новости.

Он отметил, что при отравлении «Новичком» были бы совсем другие симптомы, в частности судороги.
Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы его оперативно доставили в местную больницу для оказания помощи. Позднее Навального перевезли на лечение в Германию.
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Общество , Алексей Навальный , Леонид Ринк , РИА Новости
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