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Сын Высоцкого пристыдил депутата за превращение стиха отца в агитацию 

Lenta.ru 1 час назад
Сын Высоцкого пристыдил депутата
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
Никита Высоцкий, сын советского актера и музыканта Владимира Высоцкого, возмутился использованием отрывка из произведения его отца в качестве предвыборной агитации депутата Ларисы Пышониной, которая исполняет обязанности председателя Совета народных депутатов города Владимира. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
В материалах Пышониной, с которыми она идет на выборы 13 сентября, есть фраза из стихотворения поэта «Диалог у телевизора». Ее агитация начинается с вопроса «Где деньги, Зин?» «Ответ простой: в областном бюджете», — следует в продолжении.
На цитату из стихотворения Высоцкого обратили внимание журналисты. Сын актера и музыканта прокомментировал произошедшее и пристыдил депутата: «Люди, которые использовали эту фразу, рассуждали таким образом: это как бы крылатое, расхожее выражение. Но они, скорее всего, цитату не закавычили, не подписали, что это Высоцкий», — сказал он.
Высоцкий-младший сообщил, что не давал разрешение на использование этой фразы. «Если бы у меня спросили, скорее всего, не дал бы. Мне кажется, особенно если цитата используется в политических материалах, людям следовало бы ее согласовать», — пояснил он.
Отмечается, что сын советского поэта собирается обратиться к адвокату.
Владимир Высоцкий известен как автор и исполнитель собственных песен. Он также играл в театре и кино: среди его знаковых работ роли в картинах «Служили два товарища», «Место встречи изменить нельзя» и «Вертикаль». Артист и поэт скончался в 1980 году и похоронен на Ваганьковском кладбище.
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Комментарии
Общество , Никита Высоцкий , Владимир
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