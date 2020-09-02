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Вирусолог дал советы на случай новой пандемии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 2 часа назад
Вирусолог дал советы на случай новой пандемии
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
Борьба с пандемией возможна без изоляции, с вирусами нужно научиться жить, заявил бывший министр высшего образования Иордании, вирусолог Азами Мохафаза.

«Если пандемия вирусов в мире повторится, закрытие (стран) не будет подходящим решением. Мы должны научиться уживаться с вирусами. Сейчас у нас (в Иордании) вирус существует и распространен, но нет массового закрытия, и при этом мы не наблюдаем десятков тысяч случаев заражения, если мы будем предпринимать определенные меры, такие как выявление заболевания, изоляция больных и контактировавших с ними граждан», — сказал Мохафаза в интервью РИА «Новости».

«Также соблюдение эпидемиологических средств защиты, включая соблюдение чистоты и ношение масок, соблюдение социальной дистанции в общественных местах — этого достаточно для жизни с вирусом», — добавил он.
Отвечая на вопрос, есть ли опасения о новой пандемии в мире, он отметил, что возможно распространение новой разновидности гриппа. По его мнению, коронавирусная инфекция — болезнь, которая будет постоянно присутствовать среди населения планеты.
Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев заявил, что россияне смогут отказаться от медицинских масок в январе 2021 года.
В свою очередь, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что появление вакцины вряд ли приведет к победе над коронавирусом уже через полгода, эпидемия может свернуться сама по себе, но это займет год или два.
В начале августа доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что ситуация, сложившаяся из-за пандемии COVID-19, вызывает ощущение репетиции биологической войны.
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Комментарии
Общество , Анатолий Альтштейн , Леонид Рошаль , РАН , РИА Новости , Иордания
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