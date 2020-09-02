Причиной смерти заслуженной артистки РСФСР Ирины Печерниковой был инфаркт. Об этом рассказала подруга актрисы Нина.
«В морге в Ростове Великом установили, что смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности. Инфаркт», — цитирует газета «Комсомольская правда» Нину.
По ее словам, у Печерниковой никогда не было проблем с сердцем.
Актриса проходила обследование у кардиолога раз в год. В этом году прием был назначен на осень, а предыдущее обследование прошло в декабре.
Печерникова умерла в возрасте 74 лет, передает «Национальная служба новостей». Актриса известна зрителям по ролям в фильмах «Доживем до понедельника», «Два капитана», «Первая любовь». Коллега Печерниковой по фильму «Доживем до понедельника» Ольга Остроумова рассказала, что актриса не успела реализовать весь свой талант, сообщает RT.