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Причиной смерти заслуженной артистки РСФСР Ирины Печерниковой был инфаркт. Об этом рассказала подруга актрисы Нина.

«В морге в Ростове Великом установили, что смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности. Инфаркт», — цитирует газета «Комсомольская правда» Нину.

По ее словам, у Печерниковой никогда не было проблем с сердцем.

Актриса проходила обследование у кардиолога раз в год. В этом году прием был назначен на осень, а предыдущее обследование прошло в декабре.