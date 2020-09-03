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ВОЗ отложила всеобщую вакцинацию от коронавируса из-за США 

Lenta.ru и ещё 13 57 минут назад
ВОЗ отложила всеобщую вакцинацию из-за США
Фото: globallookpress.com
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что международный механизм по всеобщей вакцинации COVAX пришлось отложить из-за «прививочного национализма» США и других богатых стран, сообщает Financial Times.
Соединенные Штаты, а также Великобритания и Япония не стали присоединяться к программе в предложенное время и предпочли двусторонние контракты на поставку вакцины с международными корпорациями. По этой причине срок их вступления в COVAX сдвинулся почти на три недели — с 31 августа на 18 сентября, а дату, когда участники внесут первые платежи, перенесли на 9 октября.
С помощью международной программы ВОЗ планировала распространить по миру 2 миллиарда доз вакцины к концу 2021 года. Бедные страны, согласно плану, получат прививку благодаря финансированию от более обеспеченных.
Ранее в ВОЗ говорили, что национализм стал фактором, который привел к усилению пандемии коронавируса. В первую очередь это коснулось распределения ресурсов, а сейчас может отразиться на эффективности распространения вакцины — «прививочный национализм» представляет большую опасность.
По данным института Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано более 25 миллионов случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Из-за вызванной им пневмонии COVID-19 погибли 863,5 тысячи пациентов. Более чем 17,3 миллионам больных удалось вылечиться.
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Общество , ВОЗ , Financial Times , США
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