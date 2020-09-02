ВНИМАНИЕ! Ад родительских чатиков 

Писатель Сергей Минаев рассказал, что с началом учебного года в жизнь его семьи вошли родительские чаты. В своем Telegram-канале он пожаловался на «написанные капслоком ВАЖНЫЕ сообщения, истеричные войсы» и «эмоджи из ада».

«Надо будет из всего этого собрать сатирический рассказ РОДИТЕЛЬСКИЙ ЧАД (Спойлер — в конце рассказа родителей убили дети)», — написал Минаев (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Портал «Лайфхакер» назвал одной из основных проблем родительских чатов бесконечный спам. Так родители могут пересылать друг другу "страшилки из интернета", выкладывать свои личные фотографии и просто ссориться из-за детей.