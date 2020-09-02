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Жена журналиста Брилёва получила гражданство Великобритании 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Жена Брилёва получила гражданство Великобритании
Фото: Сергей Брилёв/facebook.com
Супруга российского журналиста и телеведущего телеканала «Россия» Сергея Брилёва Ирина стала гражданкой Великобритании. Такие данные указаны в государственном реестре юридических лиц Соединённого Королевства.
Информация о получении гражданства внесена в историю компании IBBA PRODUCTIONS LTD. Эта фирма зарегистрирована на Ирину Брилёву. В реестре указано, что женщина со 2 июля считается гражданкой и резидентом Великобритании.
Оппозиционер Алексей Навальный в 2018 году заявил, что у Брилёва есть британское гражданство, а также вместе с супругой он владеет квартирой стоимостью в 66 млн рублей в элитном районе Лондона. Журналист подтвердил наличие у него такой недвижимости, а также второго гражданства. Брилёв подчеркнул, что его работодатели знают об этом. При этом он опроверг наличие гражданства у жены.
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посчитал, что британское гражданство у Брилёва «не может являться поводом для обвинений или критики». Представитель Кремля не нашёл ничего предосудительного в наличии паспорта другой страны.
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Комментарии
Общество , Сергей Брилев , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Великобритания
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