Названо условие для повторного заражения коронавирусом

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Гинцбург назвал условие для повторного заражения коронавирусом 

News.ru 1 час назад
Руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург допустил шанс повторного заболевания COVID-19 только в случае, если в первый раз вирус был перенесён «на ногах».

Я никаких научных публикаций о повторном заражении пока что не видел. Читал в прессе общепопулярной, по радио слышал, но в научных журналах я не читал, — рассказал РИА Новости Гинцбург.

Появляющуюся информацию якобы о повторных случаях заражения коронавирусом, по его мнению, принимать во внимание нужно, но «относиться к ней как к научно достоверному факту пока рановато». Он также уточнил, что люди, перенёсшие коронавирус в бессимптомной форме, иммунитет к инфекции не выработали, поэтому им необходимо вакцинироваться, так как они могут в такой же лёгкой форме заболеть и второй, и третий раз.
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Как писал NEWS.ru, 25-летний житель города Рино американского штата Невада повторно заразился коронавирусом. Это первый подобный случай на территории США. Всего в мире на этой неделе было зафиксировано ещё три таких случая, один из которых произошёл в Гонконге, ещё два — в Европе. При этом другие пациенты мягко переносят повторный COVID-19, в то время как у американца тяжёлая форма заболевания.
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Общество , Видео , Александр Гинцбург , РИА Новости
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