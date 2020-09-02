Ад из родительских чатов: достали даже Минаева 

«Надо будет из всего этого собрать сатирический рассказ РОДИТЕЛЬСКИЙ ЧАД (Спойлер — в конце рассказа родителей убили дети)», — написал Минаев (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Анна Ахматова», — подсказывают ему.
«Добрый день. Родителей Мирона хотела бы попросить провести профилактическую беседу с сыном. Моя дочь теперь знает как показывать фак, ее же он называет сукой. Я конечно понимаю, что рано или поздно школа учит плохому, но не в первом же классе!» — жалуется одна из мам.
«Учителя, наверное, очень сильно обрадовались, что коронавирус вам китайцы отправили. Из-за того, что вы дома сидите, на интернете, зарплату бесплатную получаете. А бедные родители — у кого четверо детей, у кого — двое, у кого — один — дома с утра до вечера с ними сидят», — возмущалась одна из мам.
«Один хрен я понимаю этот английский, как я буду с ребенком английский язык провести? Ребенок с отцом в поле пошел, коров пасти. А уроки делать как? Или школу открывайте или оставьте эту белиберду. Я понимаю, у кого есть интернеты-мантернеты . Этот математика, я ее не понимаю. Клянусь Аллахом, я до министерства образования Махачкалы доберусь», — соглашалась другая.
«А че, нельзя разве сделать так: детей отправить в школу, школу закрыть на карантин? Я бы им кушать носила с удовольствием», — предлагала еще одна.