Российских школьников могут вернуть домой

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Каникулы в сентябре: школьников могут вернуть домой 

Артём Кульша 33 минуты назад
Занятия в школах во время региональных выборов пройдут на улице, в дистанционном формате или не состоятся. Об этом сообщает «Коммерсант».
11 сентября, как сообщал «Рамблер», начнется трехдневное голосование на региональных выборах. 11 сентября — пятница, учебный день в школах, на территории которых находится большинство избирательных участков.
«Формат отработан»: российские школы могут вернуться на удаленку
Собеседник в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России рассказал «Коммерсанту», что Центризбирком не может диктовать школам правила работы и поэтому не давал им инструкций по работе во время выборов. В Министерстве просвещения России также сообщили, что не давали школам инструкций в данной связи.

«В регионах проблему решали на собственное усмотрение», — сообщает «Коммерсант».

Так, в большинстве регионов решили переместить учебный процесс за пределы учебных заведений, например, в Татарстане, Иркутской, Белгородской, Оренбургской и Пензенской областях. В Ивановской области школы сами решат, проводить уроки на природе или отправить учеников на каникулы. В Воронежской и Липецкой областях занятия пройдут в дистанционном формате.
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Общество , Видео , Центризбирком России
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