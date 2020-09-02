«Юнармия» представила свои проекты на форуме «ОстроVа-2020» 

Одновременно на площадке форума прошел семинар-совещание с начальниками региональных штабов Дальневосточного федерального округа.

Движение «Юнармия» представило свои проекты в области патриотического воспитания на Всероссийском молодежном форуме «ОстроVа» в Южно-Сахалинске . На повестке дня — поиск новых форматов в работе с молодежью, активность в СМИ и социальных сетях, взаимодействие с органами власти и другими общественными организациями.

«Мы собрались здесь не только, чтобы обозначить перспективы развития, но и подвести итоги нашей работы. Обсудить тот опыт, который был получен в непростое для всего мира время пандемии коронавируса. Начинать что-то новое всегда сложно, но мы не растерялись и перевели все наши проекты в онлайн пространство. Главным было то, чтобы дети и подростки не остались без своих любимых занятий и увлечений», — отметил исполнительный директор «Юнармии» Денис Заикин.

Один из таких проектов — патриотический марафон «Память жива», посвященный 75-летию Великой Победы. Шесть часов непрерывной трансляции, рассказы ветеранов, интервью с известными музыкантами и актерами, интернет-акция «Бессмертный полк» — это и многое другое увидели пользователи социальной сети ВКонтакте 9 мая на официальной странице движения.

Каждый день прибавляет в копилку «Юнармии» новые форматы, идеи и проекты. Юнармейский КВН должен был проходить на сцене, но эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы. Тем не менее, в движении решили игры не отменять. Состязания проводились по видеосвязи с трансляцией в социальные сети.

Стоит отметить, что большинство акций и проектов посвящены Году памяти и славы. Прошли праздничные шествия, автопробеги, флешмобы, парады для ветеранов, медиа-проекты «75 шагов к Великой Победе», «Пионеры-Герои Великой Отечественной войны», Граффити Победы, творческий конкурс «Юнармия Помнит».

Всероссийский молодежный Форум «ОстроVа-2020» проходит на Сахалине с 30 августа по 4 сентября.