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Нужно ли возвращать смертную казнь? 

РИА Новости 48 минут назад
Нужно ли возвращать смертную казнь?
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Смертная казнь в России хоть и осталась в ХХ веке, но спрос части общества на отмену моратория по-прежнему велик. Видимо, в ближайшие десятилетия она не вернется. Но запрос снизу на ее возвращение только вырастет. Есть ли здесь противоречие?
Последняя смертная казнь в России состоялась в Бутырской тюрьме в августе 1996 года. Был расстрелян Сергей Головкин — серийный убийца, десять лет орудовавший в Подмосковье.
Подробности дел этого упыря, который подозревался в более чем 40 убийствах подростков, описаны и засняты. Какое-то время предполагали, что преступник намеренно выезжает в Ростовскую область, находя своих жертв там, чтобы не светиться в одном месте и путать следствие. После выяснилось, что южнее "работал" его коллега — печально известный Андрей Чикатило, тоже получивший свой приговор в виде пули в затылок.
Впрочем, если уж быть совсем точным, то последняя смертная (причем публичная) казнь на территории РФ применялась в Чечне в 1997-ом году. Но тогда там не действовали российские законы. К тому времени уже был подписан 6-й протокол (об отмене смертной казни в мирное время). Это было одним из условий вхождения России в Совет Европы. Там было "все сложно", поскольку протокол был подписан, но не ратифицирован. Мораторий на исполнение был объявлен, но не подписан. Суды продолжали выносить "высшую меру", а вопросы о помиловании тогдашний президент Борис Ельцин намеренно не рассматривал (не утверждал и не отклонял) — делу не давался ход. То есть де-юре смертная казнь сохранялась, де-факто — нет.
Разговоры об отмене высшей меры благополучно перешли в политическую форму в век ХХI и не только сохранились, но и прекрасно здравствуют в наши дни. Даже несмотря на то, что в 2009 году Конституционный суд вроде как поставил точку: суды выносить смертные приговоры не могут. Но это точка юридическая, в обществе — многоточие, если не восклицательные и вопросительные знаки. Опросы на эту тему показывают — большая часть россиян "за" введение смертной казни. Политики это прекрасно знают, поэтому тема периодически шумит.
Почему же "за"? Вроде лихое позади — пора бы и обществу успокоиться. Но каждый раз, когда в инфополе возникает какой-то новый упырь (маньяк, террорист, отморозок, педофил) — ярость вскипает как волна. Картины расстрелов у сарая как возмездие, кара, наказание, высшая мера, да хоть Страшный Суд (выбирайте, какой вариант больше нравится) — восстанавливают у граждан баланс справедливости. Особенно это обостряется, когда в обществе появляется страх, например, из-за терактов.
Да и без бед, в скучное время, у многих доминирует неопределенное: что-то как-то нехорошо на душе, вот если бы кого расстреляли бы — вот полегчало бы. Более того, чем дальше от самого действа — тем проще "расстреливать". Когда наплевать — тогда совсем легко. Зайдите в интернет, где в комментариях уничтожаются не только преступники, но и целые группы. Ну а что — это ж буквы, это ж ничего не стоит (да и вроде как не значит ничего). Фиктивная жестокость: крепче напишешь — легче душе.
Есть и иные, рациональные аргументы: сильно провинившегося перед человечеством мерзавца за его поганое дело не хочется ставить на казенное довольство. Так же сторонники введения смертной казни утверждают, что такая мера приведет к уменьшению особо тяжких преступлений. Смерти боятся все, даже те, кто испытывает больное и непреодолимое от чужой. Впрочем, однозначного подтверждения, что наличие казни и количество преступлений действительно коррелируют между собой — нет.
Доводы противников отмены моратория тоже хорошо известны. Жизнь — высшая ценность. Гуманизм, стало быть, прочная основа. Президент Владимир Путин, к примеру, приводит иные доводы:

"Применяя смертную казнь в отношении своих граждан, даже преступников, государство воспитывает других своих граждан в жестокости и порождает вновь и вновь жестокость со стороны граждан в отношении друг друга и в отношении самого государства. И это тоже вредно и контрпродуктивно".

Ну и арифметику никто не отменял: если казнь существует, то создается риск, что безвозвратно потерять можно невинного человека — такие истории известны, по некоторым даже снято кино.
Сейчас можно сказать, что пока страна стала дальше от смертной казни — и по времени, и на практике. Дальше, но не далека. Пока в обществе крепки убеждения о ее необходимости и пользе, дискуссии об этом всегда будут возникать. Особенно, когда отыщется очередное чудовище или какая-нибудь группа по интересам, играющая на уничтожение. А это, к сожалению, наверняка произойдет.
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