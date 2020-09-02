Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Определены города России с ненавидящими мигрантов жителями 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Определены города России с ненавидящими мигрантов жителями
Фото: РИА Новости
Больше населения других российских городов не любят мигрантов жители Новосибирска, Перми и Челябинска. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в августе 2020 года независимым агентством Zoom Market (материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Участников исследования спросили, как они относятся к мигрантам и какую политику в отношении приезжих они бы поддержали. Было определено, что 7 процентов россиян отрицательно относятся к мигрантам, 22 процента — положительно, а 41 процент не имеет четкой позиции (нейтрально). 51 процент респондентов заявили, что в российских городах слишком много мигрантов. 42 процента указали, что не обращают на них внимания, а 7 процентов отметили, что мигрантов в их городах мало.
С наибольшей ненавистью в отношении приезжих высказались жители Новосибирска, Перми, Челябинска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Москва оказалась на пятом месте списка, Санкт-Петербург — на десятом. Последнюю позицию рейтинга из 20 городов занял Краснодар. Также неплохо к мигрантам относятся в Астрахани (19 место) и Иваново (18 место).
Проведенное исследования показало, что 56 процентов россиян поддерживают политику умеренного контроля над мигрантами, 13 процентов хотят ее ужесточения, 8 процентов выступают за репрессивную политику. 93 процента граждан против создания социальных этнических микрорайонов для мигрантов в крупных городах страны.
В минувшем августе стало известно, что Минкомсвязи займется разработкой платформы учета и оповещения мигрантов. Это позволит властям не только вести их учет, но и контролировать перемещения. Разработкой соответствующей IT-инфраструктуры ранее хотели заняться специалисты МВД России.
Видео дня. Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда
Последние новости
Сурков в стихах описал свой рай без кокаина Сурков в стихах описал свой рай без кокаина Партнер Фургала признался в организации убийств Партнер Фургала признался в организации убийств Прокуратура Германии отказалась признать дело Навального особым случаем Прокуратура Германии отказалась признать дело Навального особым случаем
Комментарии 1
Общество , Минкомсвязи РФ , МВД , Lenta.ru , Новосибирск , Пермь , Челябинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель высказалась о ситуации с Навальным
Меркель высказалась о ситуации с Навальным
Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов
Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов
Юную россиянку подозревают в убийстве дочери
Юную россиянку подозревают в убийстве дочери
Зять Трампа разъяснил политику США в отношении Палестины
Зять Трампа разъяснил политику США в отношении Палестины
Видео
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
01:26
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
00:31
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
Опубликовано видео учений мотострелков в Приморье
02:32
Опубликовано видео учений мотострелков в Приморье
Армия
Появилось видео пожара в жилом доме в Махачкале
00:57
Появилось видео пожара в жилом доме в Махачкале
Происшествия
Появилось видео с орбитальным кораблем Илона Маска
01:02
Появилось видео с орбитальным кораблем Илона Маска
Наука и техника
«Это будет резня»: Лукашенко припугнул народ урками
00:48
«Это будет резня»: Лукашенко припугнул народ урками
В мире
«В смерти дочери виноват только я»
01:09
«В смерти дочери виноват только я»
Общество
Названо условие для повторного заражения коронавирусом
00:57
Названо условие для повторного заражения коронавирусом
Общество
Патриарх Кирилл поведал о смерти и попал на видео
07:09
Патриарх Кирилл поведал о смерти и попал на видео
Общество
«Мы стерпим»: Крым готовится к худшему
01:24
«Мы стерпим»: Крым готовится к худшему
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение