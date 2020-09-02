«Я почувствовал, что у меня что-то закололо в легком» 

Умер народный артист России Борис Клюев. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.
Актеру было 76 лет. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.
«Я всегда был физически очень сильным человеком. Я до 65 лет поднимал штангу, постоянно играл в футбол, большой теннис. Когда я однажды почувствовал, что у меня что-то закололо в легком, я не обратил на это никакого внимания, продолжил репетировать спектакль. Два месяца я ходил с двусторонним воспалением легких. Когда мне стало совсем нехорошо, я пошел и сделал рентген, мне сказали, что у меня болезнь», — так рассказывал о своей болезни Борис Клюев в шоу «Судьба человека».
Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве, в подростковые годы работал грузчиком и строителем, в 1969 году окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина и был принят в труппу Малого театра. За годы службы в театре Клюев принял участие более чем в 60 постановках. Также актер широко известен и любим за роли в кино и на телевидении: граф Рошфор из «Д'Артаньяна и трех мушкетеров», Майкрофт Холмс из «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона», Сергей Дубов из «ТАСС уполномочен заявить…», Николай Петрович Воронин из «Ворониных». Всего на счету Бориса Клюева более 120 фильмов и сериалов.
Клюев был профессором Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина. Заведовал кафедрой мастерства актера, руководил актерской мастерской. Среди его учеников — Егор Бероев, Елена Лядова, Кристина Асмус.