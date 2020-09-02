«Я почувствовал, что у меня что-то закололо в легком» 

Умер народный артист России Борис Клюев . Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

Актеру было 76 лет. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

«Я всегда был физически очень сильным человеком. Я до 65 лет поднимал штангу, постоянно играл в футбол, большой теннис. Когда я однажды почувствовал, что у меня что-то закололо в легком, я не обратил на это никакого внимания, продолжил репетировать спектакль. Два месяца я ходил с двусторонним воспалением легких. Когда мне стало совсем нехорошо, я пошел и сделал рентген, мне сказали, что у меня болезнь», — так рассказывал о своей болезни Борис Клюев в шоу «Судьба человека».