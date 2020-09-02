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Шойгу раскритиковал современные учебники географии 

ТК «Звезда» и ещё 7 59 минут назад
Шойгу раскритиковал учебники географии
Фото: РИА Новости
По словам главы Русского географического общества, создание учебников превратилось в бизнес.
Глава Минобороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу раскритиковал современные учебники географии.
По его словам, их создание превратилось в бизнес. Шойгу считает, что рецензированием данной литературы должно заняться Общество.

«Я читаю очень много старых изданий по географии, по истории и понимаю, что тогда во главу угла ставилось познание, популяризация науки, в учебниках рассказывалось о том, чем ты можешь гордиться. А сейчас это только бизнес», — рассказал Шойгу в интервью «Комсомольской правде».

Также он объяснил, кому в первую очередь помогает Русское географическое общество. По словам Шойгу, главное, чтобы человеку была искренне интересна исследовательская работа.
Русское географическое общество было основaно по высочaйшему повелению Николaя I 18 августа 1845 годa. В рaзные годы обществом руководили предстaвители Российского имперaторского домa, ученые и госудaрственные деятели.
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Комментарии
Общество , Образование , Сергей Шойгу , Министерство обороны , Русское географическое общество , Комсомольская правда
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