По словам главы Русского географического общества, создание учебников превратилось в бизнес.

По его словам, их создание превратилось в бизнес. Шойгу считает, что рецензированием данной литературы должно заняться Общество.

«Я читаю очень много старых изданий по географии, по истории и понимаю, что тогда во главу угла ставилось познание, популяризация науки, в учебниках рассказывалось о том, чем ты можешь гордиться. А сейчас это только бизнес», — рассказал Шойгу в интервью «Комсомольской правде».

Также он объяснил, кому в первую очередь помогает Русское географическое общество. По словам Шойгу, главное, чтобы человеку была искренне интересна исследовательская работа.

Русское географическое общество было основaно по высочaйшему повелению Николaя I 18 августа 1845 годa. В рaзные годы обществом руководили предстaвители Российского имперaторского домa, ученые и госудaрственные деятели.