Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Южно-Сахалинске рассказали о форуме «ОстроVа-2020» 

RT на русском 45 минут назад
В Южно-Сахалинске рассказали о форуме «ОстроVа-2020»
Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области
В Южно-Сахалинске участники форума «ОстроVа-2020» представили 17 проектов по продвижению островного туристического бренда.
Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на данные пресс-службы правительства края.
В частности, было предложено создать музеи, научные лаборатории, лектории, этно-маршруты.
После посещения завода СПГ в Пригородном участники предложили создать интерактивный музей газа. Такой музей был бы интересен не только туристам, но и жителям островной области, в особенности школьникам.

«Мне нравится эта идея. Это действительно может стать местом притяжения. В мире единицы подобных предприятий», — цитирует издание губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Как отмечают устроители слёта, «ОстроVа» учат молодёжь не бояться прямо обращаться в органы власти с инициативами.
Ранее «Взгляд» сообщал, что в Москве стартовал второй сезон Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы НТИ.Junior.
Видео дня. Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда
RT на русском: последние новости
Прощание с Борисом Клюевым состоится в Малом театре Прощание с Борисом Клюевым состоится в Малом театре Умер бывший омбудсмен России Олег Миронов Умер бывший омбудсмен России Олег Миронов Директор «Ленкома» рассказал о состоянии Дмитрия Певцова Директор «Ленкома» рассказал о состоянии Дмитрия Певцова
Комментарии
Общество , Валерий Лимаренко , Деловая газета "Взгляд" , Южно-Сахалинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
«На колени!»: Ефремов устроил скандал в суде
«На колени!»: Ефремов устроил скандал в суде
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
«Почему россиянам удалось уехать без пулевых дыр?!»
«Почему россиянам удалось уехать без пулевых дыр?!»
Видео
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
01:26
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
00:31
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
Опубликовано видео учений мотострелков в Приморье
02:32
Опубликовано видео учений мотострелков в Приморье
Армия
Появилось видео пожара в жилом доме в Махачкале
00:57
Появилось видео пожара в жилом доме в Махачкале
Происшествия
Появилось видео с орбитальным кораблем Илона Маска
01:02
Появилось видео с орбитальным кораблем Илона Маска
Наука и техника
Патриарх Кирилл поведал о смерти и попал на видео
07:09
Патриарх Кирилл поведал о смерти и попал на видео
Общество
Медведев ответил Японии насчет Курил
00:58
Медведев ответил Японии насчет Курил
Политика
Раскрыты результаты тестирования вакцины от COVID-19
03:24
Раскрыты результаты тестирования вакцины от COVID-19
Общество
Столкновения студентов с ОМОН в РБ попали на видео
02:27
Столкновения студентов с ОМОН в РБ попали на видео
Происшествия
Количество выявленных случаев коронавируса выросло
00:57
Количество выявленных случаев коронавируса выросло
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть