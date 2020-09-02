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В Петербурге откроются кинотеатры и фудкорты в ТЦ 

Российская Газета 1 час назад
В Петербурге откроются кинотеатры и фудкорты в ТЦ
Фото: iStock
С 12 сентября в Петербурге заработают кинотеатры и фудкорты в торговых центрах. Это следует из постановления правительства Северной столицы.
Горожанам следует быть готовыми к тому, что посмотреть кино как раньше, уже не получится. Про наличие масок и перчаток в зале в документе ничего не сказано, но отмечается, что детей и подростков в кинотеатры будут пускать только в сопровождении их законных представителей.
Напомним, кинотеатры в Петербурге закрылись в конце марта. В большинстве регионов показ фильмов был возобновлен уже в августе, но в Петербурге санитарные врачи не давали добро на открытие кинотеатров.
Похожая ситуация с фудкортами в торговых центрах. Они перестали работать в марте и с тех пор безуспешно пытаются открыться. Дело в том, что в Петербурге снятие ограничений для общепита проходило в несколько этапов. Так, вначале власти разрешили работу летних террас, затем открылись кафе и рестораны с отдельными входами, в конце лета разрешили работу точек общепита в ТЦ. Причем, важным условием был отдельный зал и вход. Фудкорты открываются последними.
Ряд ограничений для торговых центров сохранен. Например, никак не прописана в новом постановлении судьба островков в ТЦ. Они пока также остаются закрытыми.
Но зато снимаются ограничения, касающиеся занятий спортом. Так, чтобы попасть в бассейн или фитнес-клуб, больше не нужно предварительно записываться. Отменена предварительная запись в архивы и библиотеки.
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Общество , Правительство Санкт-Петербурга , Санкт-Петербург
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