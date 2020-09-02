«В смерти дочери виноват только я»

Народному артисту РСФСР Валентину Гафту 2 сентября исполняется 85 лет. Актер сыграл множество ролей, но главную трагедию он испытал не на сцене и не в кино, а в жизни, когда 18 лет назад, в 2002 году его единственная дочь Ольга решила наложить на себя руки. Ей было всего 29 лет…

Дочь Валентина Гафта — Ольга Елисеева — после расставания родителей осталась жить с матерью, балериной Инной Елисеевой. Та была второй супругой народного артиста. У Елисеевой был тяжелый характер, о скандалах в семье знали даже соседи супругов.

Валентин Иосифович смог спастись от нрава жены, но его дочь осталась один на один со своей матерью. Судя по словам очевидцев и близких девушки, мать была жестока с дочерью, оскорбляла и унижала, могла даже запереть ее и уйти по своим делам. Гафт был близок с Ольгой, насколько это возможно. Дочь актера получила прекрасное образование, посещала престижную балетную студию. Девушка мечтала попробовать себя и на подмостках театра, однако этим планам не суждено было сбыться.

В личной жизни у Ольги также не все ладилось. Предсмертную записку она посвятила возлюбленному. Девушка добровольно ушла из жизни, не дожив до тридцати лет.

— Мне трудно об этом говорить, — едва справляясь с эмоциями, говорил спустя несколько лет Валентин Гафт. — Все, что случилось, очень несправедливо по отношению к моей умной и красивой девочке. Я не хочу разбираться, что там произошло. Уверен, во всем виновата бывшая жена.

Мы часто встречались с Оленькой, и она мне жаловалась, что мать ей покоя не дает. Вот и затравила, — констатировал Валентин Иосифович. — Я в свое время ушел и в том доме больше не бывал. Жалею только, что дочь Инне оставил. Теперь ничего не изменишь.

В последнее время Оля жила с молодым человеком, а не с матерью, но он уехал на три дня, — объяснял артист. — И дочка зачем-то пошла к Инне. Там все и случилось. Видимо, очередной скандал, которого Оленька не пережила…

Валентин Иосифович был категорически против, чтобы его бывшая жена приходила на похороны дочки. Да она и не пришла.

Для народного артиста потеря дочери стала настоящим ударом. Он заболел и на несколько лет оставил профессию.

В одном из последних интервью Гафт сказал о смерти дочери так: «Я часто разговариваю с ней. Считаю, что в ее смерти виноват только я, тут даже не нужно ничего объяснять».

Артист посвятил своей покойной Оленьке трогательное стихотворение:

«Ах, если бы она была жива,

Я все бы отдал за нее, все бросил.

Слова, слова, слова, слова, слова,

Мы все их после смерти произносим.

И пишутся в раскаяньи стихи,

Но в глубине души на веки будут с нами

Грехи, грехи, грехи, грехи, грехи,

Которые не искупить словами».

В материале использованы цитаты из kp.ru, программы «Судьба человека».

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