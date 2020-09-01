В Москве установят памятную табличку Борису Клюеву

Мосгордума рассмотрит вопрос об установке памятной таблички актеру Малого театра Борису Клюеву . Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям МГД Евгений Герасимов.

Депутат отметил, что Клюев был замечательным человеком, прекрасным педагогом и ярчайшей личностью и очень много сделал для театра, для Щепкинского училища, для учеников, и для кино. По словам Герасимова, Клюев, несмотря на популярность, был скромным и тактичным человеком.

Борис Клюев скончался во вторник в Москве на 77 году жизни. У него было онкологическое заболевание.