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В Москве хотят установить памятную табличку Борису Клюеву 

BFM.RU и ещё 2 55 минут назад
В Москве установят памятную табличку Борису Клюеву
Фото: РИА Новости
Мосгордума рассмотрит вопрос об установке памятной таблички актеру Малого театра Борису Клюеву. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям МГД Евгений Герасимов.
Депутат отметил, что Клюев был замечательным человеком, прекрасным педагогом и ярчайшей личностью и очень много сделал для театра, для Щепкинского училища, для учеников, и для кино. По словам Герасимова, Клюев, несмотря на популярность, был скромным и тактичным человеком.
Борис Клюев скончался во вторник в Москве на 77 году жизни. У него было онкологическое заболевание.
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Общество , Борис Клюев , Мосгордума , Москва
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