Стали известны время и место похорон Бориса Клюева

По словам Михайловой, актера похоронят на Троекуровском кладбище в Москве . «Бориса Клюева похоронят на Троекуровском кладбище 4 сентября», — сказала она.

Борис Клюев скончался 1 сентября в возрасте 76 лет. В последнее время артист был тяжело болен. В 2019 году Клюев признался, что страдает от онкологического заболевания. По словам артиста, болезнь не мешала ему играть в театре и сниматься в кино.

В фильмографии Клюева более сотни картин. Среди наиболее известных работ — роль графа Рошфора в фильме «ДʼАртаньян и три мушкетера», Майкрофта Холмса в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и Николая Воронина в сериале «Воронины».

Прощание с артистом пройдет 4 сентября в Малом театре.