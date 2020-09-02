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Стали известны время и место похорон актера Бориса Клюева 

Мослента и ещё 11 2 часа назад
Стали известны время и место похорон Бориса Клюева
Фото: РИА Новости
Директор Малого театра Тамара Михайлова назвала время и место похорон народного артиста России Бориса Клюева. Ее слова цитирует агентство «Москва».
По словам Михайловой, актера похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. «Бориса Клюева похоронят на Троекуровском кладбище 4 сентября», — сказала она.
Борис Клюев скончался 1 сентября в возрасте 76 лет. В последнее время артист был тяжело болен. В 2019 году Клюев признался, что страдает от онкологического заболевания. По словам артиста, болезнь не мешала ему играть в театре и сниматься в кино.
В фильмографии Клюева более сотни картин. Среди наиболее известных работ — роль графа Рошфора в фильме «ДʼАртаньян и три мушкетера», Майкрофта Холмса в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и Николая Воронина в сериале «Воронины».
Прощание с артистом пройдет 4 сентября в Малом театре.
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Общество , Другое , Тамара Михайлова , Николай Воронин , Борис Клюев , АГН "Москва" , Москва
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