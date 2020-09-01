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Турецкие медики забили тревогу из-за русских туристов 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Турецкие медики забили тревогу из-за русских туристов
Фото: globallookpress.com
По мнению врачей Турции, иностранные гости могут стать причиной нового всплеска коронавируса в стране, крупная вспышка угрожает прежде всего Анталье, пишет турецкое издание Cumhuriyet.
Турецкие медики бьют тревогу из-за большого числа русских туристов в стране. По их мнению, это может обернуться новым всплеском коронавируса в республике, передает «Царьград» содержание публикации.

«Турция в опасности», — отмечено в статье мнение профессора, возглавляющего Центральный совет Турецкой ассоциации врачей, Синана Адыямана.

Он также добавил, что новая вспышка инфекции вскоре ждет один из крупнейших центров пляжного туризма в стране — Анталью. Он не исключил, что она уже началась.
Того же мнения придерживается и руководитель Медицинской палаты Антальи Нурсель Шахин, отметивший, что из-за вмешательства в дела Минздрава страны сотрудников министерства туризма приезжих даже не проверяют на наличие коронавируса.
В статье подчеркивается, что такая безалаберность может обернуться новым пиком. Главными «разносчиками заразы», по мнению специалиста, могут стать граждане России и работники сферы туризма, говорится в публикации.
Напомним, авиасообщение с Турцией возобновилось с 1 августа.
Тем временем в России сообщили, что массовые процедуры вакцинации от коронавируса начнут проводить в Москве с 5 сентября.
11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.
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Общество , Владимир Путин , Минздрав РФ , Царьград ТВ , Газета Cumhuriyet , Анталья , Турция
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