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Соловьев пригрозил «взять за мошонку» своего критика 

Вероника Полынина 21 минуту назад
Соловьев пригрозил «взять за мошонку» своего критика
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев рассвирепел в эфире «Соловьев Live» в Youtubeиз-за комментария зрителя по поводу ситуации с Алексеем Навальным.

«Пишет Антон Серов. Значит, это тупое животное, Антон Серов, пишет: LOL (типа он смеется, прям не может остановиться), значит, что пишет этот сивый мерин: «дело в том, что цель была убить, но в виду рукожопости получилось так, как получилось. А теперь обычная игра "Нет, вы все врете". Володя истерит, получив команду сверху, монету отрабатывает», — зачитал Соловьев послание зрителя.

Телеведущий потребовал от Антона Серова представиться и выйти в эфир, чтобы он смог объяснить «тупому необразованному скотолоджу», что он «жирная тупоголовая свинья», которая «вообще ничего не понимает».
Соловьев пообещал оппоненту показать «тупого либерастического лгуна», а затем снял куртку и пригрозил взять его за мошонку, сделав характерный жест.

«Антоон, ты где? Ну, не бзди, выйди в эфир, докажи на всю страну, что ты не сыкло!», — не унимался ведущий.

Как сообщал «Рамблер», в октябре Владимир Соловьев зачитал комментарий из соцсетей, который оставил ему житель Татарстана. Автор комментария назвал Соловьева «лакеем» и «путиноидом», крутящим «толстой жопой». Ведущий зачитал комментарий с характерным восточным акцентом, а затем назвал автора мразью и заявил, что такие, как он, «потом в ИГИЛ всплывают, запрещенной в России организации».
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Общество
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