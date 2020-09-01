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В Центре им. Гамалеи заявили, что перенесшим COVID-19 без симптомов нужно делать прививку 

ТАСС 43 минуты назад
Перенесших COVID-19 в легкой форме огорчили
Фото: РИА Новости
Прививка от коронавируса необходима тем, кто перенес коронавирусную инфекцию без симптомов или в легкой форме. Об этом заявил ТАСС во вторник директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
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"Вакцинироваться, безусловно, нужно тем, кто в легкой форме переболел или бессимптомно", — сказал он.

Гинцбург пояснил, что пока нет достаточных наблюдений, чтобы сделать вывод о том, сколько может держаться иммунитет у переболевших коронавирусной инфекцией. "Фактически нет таких наблюдений, нужно еще полгода все-таки подождать", — сказал он.
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Общество , Александр Гинцбург , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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