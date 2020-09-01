Перенесших COVID-19 в легкой форме огорчили

Александр Гинцбург. Прививка от коронавируса необходима тем, кто перенес коронавирусную инфекцию без симптомов или в легкой форме. Об этом заявил ТАСС во вторник директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России

"Вакцинироваться, безусловно, нужно тем, кто в легкой форме переболел или бессимптомно", — сказал он.

Гинцбург пояснил, что пока нет достаточных наблюдений, чтобы сделать вывод о том, сколько может держаться иммунитет у переболевших коронавирусной инфекцией. "Фактически нет таких наблюдений, нужно еще полгода все-таки подождать", — сказал он.