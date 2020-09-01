Учитель отреагировал на претензии семьи Цоя

Режиссер Алексей Учитель отреагировал на обвинения родственников Виктора Цоя , которые потребовали запретить его фильм о рок-музыканте. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

«Все, что заявляется про оскорбление памяти Виктора Цоя, про оскорбление его таланта и наследия — просто чушь собачья», — высказался кинематографист.

Он отметил, что семья артиста не видела картину, поэтому не может делать каких-либо выводов.

По словам Учителя, фильм выйдет в любом случае, так как съемочной группе уже выдали прокатное удостоверение. В настоящее время команда ждет, когда в России окончательно отменят ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

27 августа вышел трейлер фильма Алексея Учителя «Цой», посвященного водителю автобуса, в аварии с которым погиб лидер группы «Кино». Режиссер рассказывал, что все реальные имена изменены, а происходящее в автобусе «выдумано от начала до конца».