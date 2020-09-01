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В Новосибирской области пересчитали первоклассников 

ИА Regnum 2 часа назад
В Новосибирской области пересчитали первоклассников
Фото: РИА Новости
В Новосибирской области сегодня, 1 сентября, на учёбу вышли более 347 тысяч школьников, 38 тысяч из них — первоклассники. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Следите за развитием событий в трансляции: «День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России»
По данным областного министерства образования, в День знаний начали работу пять новых школ — на 1 100 мест в Бердске, на 500 мест в Мошковском районе, на 1 050 мест в р.п. Кольцово, на 1 100 мест в Новосибирске, а также корпус младших классов на 525 мест с бассейном и лабораториями в лицее № 130.
До конца года в регионе планируют открыть ещё одну новую школу — в р.п. Краснообск на 1 100 мест.
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Общество , Образование , Новосибирская Область
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