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РФ и Белоруссия начнут поэтапно восстанавливать транспортное сообщение 

News.ru и ещё 8 54 минуты назад
Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение
Фото: rw.by
Москва и Минск договорились о поэтапном восстановлении транспортного сообщения между Россией и Белоруссией.
Об этом сообщает агентство БелТА. По его данным, представители Белоруссии и РФ по итогам переговоров в Москве пришли к договорённости о разработке плана мероприятий по постепенному возобновлению транспортного сообщения.

Представители двух стран договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения, — говорится в сообщении Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

При этом, как отметили в ведомстве, подходы к осуществлению этих мероприятий должны быть согласованы с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой белорусского Минздрава, передаёт ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Александр Лукашенко сообщил, что у Белоруссии и России общее отечество «от Бреста до Владивостока», и пообещал его сохранить, что бы там «ни вякали на площадях».
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Общество , В мире , Александр Лукашенко , Минздрав РФ , Минтранс РФ , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Минск , Москва
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