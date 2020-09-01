Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение

Москва и Белоруссией. Минск договорились о поэтапном восстановлении транспортного сообщения между Россией

Об этом сообщает агентство БелТА. По его данным, представители Белоруссии и РФ по итогам переговоров в Москве пришли к договорённости о разработке плана мероприятий по постепенному возобновлению транспортного сообщения.

Представители двух стран договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения, — говорится в сообщении Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

При этом, как отметили в ведомстве, подходы к осуществлению этих мероприятий должны быть согласованы с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой белорусского Минздрава , передаёт ТАСС.