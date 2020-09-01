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Школьники предложили Путину сыграть в «танчики» 

ТК «Звезда» и ещё 4 2 часа назад
Школьники предложили Путину сыграть в «танчики»
Фото: РИА Новости