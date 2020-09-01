Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

В России началась прививочная кампания против гриппа

Москва24
1 час назад
Во всех регионах России стартовала прививочная кампания против гриппа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В России началась прививочная кампания против гриппа
Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы
"В РФ стартовала прививочная кампания против гриппа. Вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания. Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь", – говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что в период с 24 августа по 30 августа был зафиксирован низкий уровень заболеваемости ОРВИ. Специалисты рассказали, что по состоянию на 31 августа вакцинацию против гриппа прошли более 248 тысяч человек.
"В настоящее время Роспотребнадзором осуществляется мониторинг за иммунизацией населения против гриппа. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", – заключили в ведомстве.
1 сентября в Москве началась масштабная программа вакцинации против гриппа. Сделать бесплатную прививку можно в городских поликлиниках, а также в 44 мобильных прививочных пунктах.
36 мобильных прививочных пунктов разместили на станциях метро, по два – на станциях МЦК и железнодорожных платформах, четыре – в центрах госуслуг "Мои документы". При себе необходимо иметь паспорт, письменное согласие оформляется на месте.
Защитный эффект от прививки проявляется через 10–15 дней и длится около года. За последние годы в Москве не зафиксировано ни одного случая тяжелых осложнений среди тех, кто сделал прививку. Вакцинация проводится отечественными вакцинами, разработанными по рекомендациям ВОЗ.
Общество,ВОЗ,Роспотребнадзор,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители