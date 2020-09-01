В России началась прививочная кампания против гриппа

Во всех регионах России стартовала прививочная кампания против гриппа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

"В РФ стартовала прививочная кампания против гриппа. Вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания. Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в период с 24 августа по 30 августа был зафиксирован низкий уровень заболеваемости ОРВИ. Специалисты рассказали, что по состоянию на 31 августа вакцинацию против гриппа прошли более 248 тысяч человек.

"В настоящее время Роспотребнадзором осуществляется мониторинг за иммунизацией населения против гриппа. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", – заключили в ведомстве.

1 сентября в Москве началась масштабная программа вакцинации против гриппа. Сделать бесплатную прививку можно в городских поликлиниках, а также в 44 мобильных прививочных пунктах.

36 мобильных прививочных пунктов разместили на станциях метро, по два – на станциях МЦК и железнодорожных платформах, четыре – в центрах госуслуг "Мои документы". При себе необходимо иметь паспорт, письменное согласие оформляется на месте.