«Развожу людей на бабки!»: как живет телефонный мошенник

Ответственность за мошенничество предусмотрена статьей 159 УК РФ. Даже при отсутствии отягчающих обстоятельств преступнику грозит до двух лет лишения свободы. Впрочем, это никого не останавливает. Звонки от якобы сотрудников службы безопасности банков поступают на телефоны москвичей едва ли не ежедневно. После очередного такого звонка корреспондент МОСЛЕНТЫ решил поговорить по душам со своим собеседником. Что и сделал.

Сначала на моем телефоне определился номер. Затем в телефоне возник он, Юрий. Голос Юрия был звонок и четок, как стук каблуков по утренней мостовой. Сделав короткий вдох, он тут же дал залп в мою сторону из всех имеющихся у него в арсенале орудий: «Борис Владимирович? Здравствуйте! Вас беспокоит Юрий из службы безопасности (тут он называет банк). Несколько часов назад мы зафиксировали подозрительную операцию по вашей карте. Вы делали перевод Исакову Игорю Анатольевичу в размере 3 000 рублей?»

«Не делал, — честно ответил я Юрию. Но, чтобы хоть немного компенсировать его расстройство от моего ответа, предложил ему немного по-дружески поболтать. Потому что каждому приятно, если его жизнь интересна многим. Или даже только мне.

Я начал издалека.

Я спросил: «А что, Юрий, многие ли граждане верят в то, что вы им плетете по телефону?»

«В то, что я говорю, верят очень многие. Да что там, почти все», — гордо отвечал мой новый знакомец.

Как работает вся эта схема с телефонными звонками? «Об этом я вам сказать не могу», — проговорил Юрий непреклонно, будто он не человек, а кремень, кетмень и лесной олень одновременно. Но тут же добавил с примирительной интонацией: «Лучше спросите у меня про что-нибудь другое!»

И я спросил. Спросил, например, о том, как давно Юрий в этом «бизнесе». «Относительно», — ответил он. Но тут же пояснил, что говорить о трудовом стаже в его возрасте еще рановато, потому как на данный момент ему всего 19 лет. «Маловато», — пояснил мой собеседник, будто даже извиняясь.

Впрочем, всем остальным он, кажется, совершенно доволен.

«Удается ли тебе с развода честных людей на бабки хоть немного заработать?» — интересуюсь я.

«Удается и — не немножко! — с гордостью возражает мой собеседник. — От пяти до десяти тысяч рублей в неделю».

Сумма, согласитесь, вполне неплохая для провинциального парнишки без особых амбиций. А Юрий именно таков.

«Живу я не в Москве. Образования у меня нет, профессии нет, девушки нет. Ничего, короче, нет. Что мне светит? Ничего! Поэтому я развожу людей и ничего менять в своей жизни не собираюсь, пока есть такая возможность. К тому же деньжат поднакоплю. На что? Да на все», — откровенничает молодой человек.

Не мучает ли его совесть? «Нет, — отвечает он. — Никогда».

«Во-первых, я вкалываю, как волк, — поясняет Юрий. — Сижу с телефоном в руках часов по девять в сутки. Побольше, чем те, кто работает в офисах! Во-вторых, занятие мое нервное — слишком многие на хер посылают и по-другому хамят… Впрочем, я не обижаюсь! В-третьих же, у меня есть принципы! Вот вам, например, почему позвонил? Потому что заранее знал: вы — Войцеховский Борис Владимирович , 1973 года рождения, проживаете в Москве. А какой-нибудь старенькой бабушке я бы звонить не стал, потому что это нехорошо, не по-человечески как-то».

Тут я даже практически перестал обижаться на Юру за то, что он хотел меня объегорить, обуть, облапошить и обмишурить. Потому что у меня — пожилые родители, и пока есть на свете такие благородные парни, как мой собеседник, я за родителей могу быть полностью спокойным.

«Может, мы встретимся как-нибудь, поболтаем, познакомимся поближе?» — предложил я ему. Но Юра отчего-то бросил трубку не попрощавшись. Видимо, сказалось отсутствие опыта общения с не посылающими на хер людьми. Или что еще. Теперь уж и не узнаешь.

А вы, это… будете вдруг тоже с Юркой общаться, так будьте повежливее. Говорите так: «Разрешите, молодой человек, с вами сразу раскланяться. И соблаговолите больше не беспокоить».