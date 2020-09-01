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В России предложили новый формат обучения 

Артём Кульша 38 минут назад
В России предложили новый формат обучения
Фото: РИА Новости
Дистанционный и традиционный форматы обучения стоит чередовать в течение первых месяцев учебного года 2020-2021 годов. Об этом депутат Государственной думы Гаджимет Сафаралиев заявил News.ru.
Сафаралиев, как сообщал «Рамблер», — член комитета Госдумы по образованию и науке. Сегодня он высказал мнение, что дистанционный формат обучения не способен полностью заменить традиционный. В данной связи на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 с целью снижения числа заболевших среди школьников и учителей парламентарий предложил чередовать эти форматы обучения.

«Можно, к примеру, две недели заниматься в школе и одну — из дома», — считает он.

Сафаралиев высказал мнение, что такой формат обучения будет достаточно эффективным с точки зрения предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди обучающихся и педагогов.
Также он считает, что этому может поспособствовать перевод ряда второстепенных предметов, например, пения и рисования, полностью в онлайн-формат.
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Комментарии
Общество , Гаджимет Сафаралиев , Госдума
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